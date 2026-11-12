T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/928 Esas

VASİYET YAPILANLAR : FAZİLET KUR'AN KURSU

ZİLE BURNU MESCİDİ EMANET MESCİDİ



ZİLE KUR'AN KURSU



Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Vasiyet Yapılanlar Fazilet Kur'an Kursu, Zile Burnu Mescidi Emanet Mescidi ve Zile Kur'an Kursu'nun mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı, vasiyet yapılanlar hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstanbul 20. Noterliğinin 01.10.2025 tarih 2025/13 sayılı yazısı ekinde Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gönderilen Müteveffa Mustafa BENDERLİOĞLU'nun ölmeden önce İstanbul 20. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 10/04/1981 tarih ve 17079 yevmiye nolu Noterlikçe Düzenlenen Vasiyetname (7 sayfadan ibaret ve ıslak imza bulunmamakta olup "imzalar" ibareli kaşe bulunmaktadır.)'nin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince;"(Ben öldükten sonra muteber olmak şartıyla işbu vasiyetnameyi yaptım.Sahibi bulunduğum Istanbul,Fatih,Kirmastı, mahallesi Keserciler testereciler sokağında kain ve tapunun 246 pafta,2129 ada,56 parsel sayısında kayıtlı kargir ev ile Kayseri develi ilçesi,zile köyünde kain etrafı duvarla çevrili zeman 1500 m2 yüzölçümündeki kavaklığımı satamaması kaydıyla eşim MEDİHA BENDERLİOĞLU'navasiyet ediyorum.Eşim hayatı boyuncu bu gayrimenkullerin gelirinden yararlanacak ve ölümümde bu gayrimenkullerden Istanbul'da olan kargir ev Istanbulda Fatih'de Çarşamba'da bulunan İSMAİL AĞA CAMİİNİN İLİM VE HİZMET V AKFI'na kalacaktır.Böylece vaaiyet ediyorum.Mezkür vakıf dahi bu gayrimankulümatamayacak gelirini fakir talebelerinin katap ve zaruri ihtiyaçlarına tahsis edecektir. Zöle'de bulunan Kavaklığımın ise Eşim Mediha Banderlioğlu'nun vefatından sonra Zile Kuran Kursu derneğine kalmasını vasiyet ediyorum Bu dernek dahi gayrimenkulü satamayacaktır.Kavaklığın gelirini Zile köyündeki hayratlarımın tamir masraflarına ve orada okuyan talebelerin kitap ve zaruri ihtiyaçlarınatahsis edecektir.Yukarıdaki vasiyetimi yukarıdaki şartlarla yapmış bulunuyorum.Bu vasiyetimi uyulmasını istiyorum.Bu vasiyetimi hiçbir hata ve hile olmadan hiçkimseden korkup çekinmeden hiçkimsanin tasirinde kalmadan serbest iradem ve arzum ile yaptım.Son arzum ve isteğim bundan ibarettir.)" diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

İstanbul 20. Noterliğinin 01.10.2025 tarih 2025/13 sayılı yazısı ekinde Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gönderilen Müteveffa Mustafa BENDERLİOĞLU'nun ölmeden önce İstanbul 20. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 04/04/1984 tarih ve 16013 yevmiye nolu suret ibareli Noterlikçe Düzenlenen Vasiyetname (8 Sayfadan ibaret ve ıslak imza bulunmamakta olup "imzalar" ibareli kaşe bulunmaktadır.) açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince;"( Ben 10.nisan.1981 tarihinde İstanbul 20.ci Noterliğinde 17079 Y.no ile bir vasiyetname düzenlettirmiştim. Şimdi bu vasiyetnamemi aşağıdaki şekilde değiştiriyorum. Sahibi bulunduğum İstanbul, fatih Kirmastimahallesi, Keserciler testereciler sakağında kain ve tapunun 246 pafta, 2129 ada, 56 parsel sayısında kayıtlı kargir ev ile Kayseri, Develi ilçesi, Zile köyünde kain ve etrafı duvarla çevrili oeman 1500 m2.yüzölçünmündeki kavaklığımı satamaması kaydile eşim MEDİHA BENDERLİOĞLU ns vasiyet ediyorum. Eşim hayatı boyunca bu gayrimenkullerin gelirlerinden yararlanscak ve ölümümde bu gayrimenkullerden İstanbul'ds olan kargir ev İstanbul'da Çarşambada bulunan İsmailağa camiinin İlim ve Hizmet Vakfına ystılı kız Kuran Kursu olarak kullsnılmak şartile kalacaktır. Mezkur Vakıf dahi gayrimenkulü satamayacak yukarıda arzettiğim gayeye tahsis edecektir. Vakfın bu kullanma şeklini değiştirmesi halinde varislerim bu gayrimenkule el koyabileceklerdir. Zile'de bulunan kavaklığımın eşim Mediha Benderlioğlu'nun vefatından sonra Zile Kur'an Kursu derneğine kalmasını vasiyet ediyorum. Bu dernek dahi gayrimenkulü satamayacak ve gelirini Zile Burnunda Mescidi Emanet namile yaptırdığım mescid ile açılacak Fazilet Kur'an kursunun ihtiyaçlarına sarfedecektir. Gelirin sarfında bunun dışına çıkıldığı takdirde, varislerimin gayrimenkule el koyma hakkı doğac aktır. Eski vasiyetimi bu şekilde değiştiriyor ve uyulmasını istiyorum.Bu vasiyetimi hiçbir hat ve hile olmadan hiç kimsenin tesirinde kalmadan hiç kimseden korkup çekinmeden serbest irade ve arzum ile yaptım son arzum ve isteğim bundan ibarettir)" diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gönderilen Müteveffa Mustafa BEDERLİOĞLU'nun ölmeden önceİstanbul 20. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 22/05/2000 tarih ve 14302 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetten RücüSenedinin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince;"Istanbul 20.nci noterliğinden 4.4.1984 tarih ve 16013 y. sayı ile tanzim ettirmiş olduğum vasiyetnameden bu kerre gördüğüm lüzum üzerine rücu ediyorum.Bundan böyle adı geçen vasiyetnamemin hiçbir hükmünün ve geçerliliğininbulunmadığını beyan ederim." diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gönderilen Müteveffa Mustafa BEDERLİOĞLU'nun ölmeden önce İstanbul 20. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 22/05/2000 tarih ve 14303 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince; "Ben öldükten sonra muteber olmak şartıyla işbu vasiyetnameyi yaptım.

İstanbul ili, fatih ilçesi, 3. bölge bucağı,kirmasti mahallesi, keserciler destereciler sokağında kain ve tapunun 246 pafta,2129 ada,56 parsel sayısında kayıtlı beş katlı kargir ev vasfındaki gayrimenkuldeki bağımsız bölümlerimin tamamını,

Kayseri ili,develi ilçesi,zile köyü,köy içi mevkiinde kain ve tapunun 3 pafta,2715 parsel sayısında kayıtlı gayrimenkullerimi satmaması kaydı ile eşim MEDİHA BENDERLiOĞLU"na vasiyet ediyorum.

Onun ölümü halinde Fatih çarşamba No.. 50/2 de bulunan ismail Ağa camisinin ilim ve Hizmet Vakfı'na satmamak kaydı ile vasiyet ediyorum. Buralar dini tedrisata münhasır olmak üzere bırakıyorum.

Istanbul ili,fatih ilçesi,3.bölge bucağı,kirmasti mahallesi,keserciler destereciler sokağında kain ve tapunun 246 pafta,2129 ada,56 parsel sayısında kayıtlı beş katlı kargir ev vasfındaki gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölümlerimin tamamını KIZ KURAN KURSU olarak satılmamak kaydı ile iSMAiLAĞA CAMiSiNiN iLiM VE HiZMET VAKFI"'na bırakıyorum.

Kayseri ili,develi ilçesi,zile köyü, köy içi mevkiinde kain ve tapunun 3 pafta,2715 parsel sayasında kayıtlı gayrimenkullerimi KIZ VE ERKEK KURAN KURSU''na müştemilatı ile birlikte satılmamak kaydı ile iSMAiLAĞA CAMiSiNiN iLiM VE HiZMET VAKFI''na bırakıyorum.

Bu vasiyetimi hiçbir hata ve hile olmadan hiç kimsenin tesirinde kalmadan hiç kimseden korkup çekinmeden serbest irade ve arzum ile yaptım.

Son arzum ve isteğim bundan ibarettir." diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde gönderilen Müteveffa Mustafa BEDERLİOĞLU'nun ölmeden önce İstanbul 20. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 20/12/2006 tarih ve 28190 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetten Rucü Senedinin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince;"istanbul 20. Noterliğinden 22.05.2000 tarih ve 14303 yevmiye sayı ile tanzim ve tasdik ettirmiş olduğum vasiyetnameden bu kerre gördüğüm lüzum üzerine rücu ediyorum. Bundan böyle adı geçen vasiyetnamenin hiçbir hükmünün ve geçerliliğinin bulunmadığını kabul ve beyan ederim." diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Lehine vasiyet yapılanların adres ve kimlik bilgilerine ulaşılamadığından Duruşma günü: 10/12/2026 günü saat: 10:18'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.