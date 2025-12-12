T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/596 Esas

KARAR NO: 2025/664



Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihli ilamı ile TCK 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Osman ve Pınar oğlu, 29/08/1995 doğumlu, Tokat, Merkez, Örtmeliönü mah/köy nüfusuna kayıtlı KADİR KOÇYİĞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.12.2025