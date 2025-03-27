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        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/54 Esas
        KARAR NO : 2025/78


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Fadıl ve Hamide kızı, 01/01/1996 doğumlu, YÜSRA HÜSEYİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02198766