T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/54 Esas

KARAR NO : 2025/78



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Fadıl ve Hamide kızı, 01/01/1996 doğumlu, YÜSRA HÜSEYİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.03.2025