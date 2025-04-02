T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2018/84 Esas

KARAR NO : 2025/64



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS cezası ve TCK53 maddesi uyarınca cezalandırılan Cazım ve Nefıja oğlu, 1973 doğumlu, BAHRA HRUSTIC tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.03.2025