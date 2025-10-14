BİRİNCİ İLAN

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/299 Esas

Konu: Gaiplik İlanı Hk.



Davacı , İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kürkçübaşı Mahallesi, Atmaca Sokağında bulunan 211 Pafta, 843 Ada, 11 Parsel sayılı, 52 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak;

Mustafa oğlu Haşmet Atik'in gaip olması nedeniyle taşınmaz maliğinin gaipliği istenmiş olup gaipliği istenen Mustafa oğlu Haşmet Atik'in sağ veya ölü olduğu hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2025/299 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK’nun 31. maddesi gereğince 1. kez ilan olunur. 09.10.2025