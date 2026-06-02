T.C.

İSTANBUL

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/1538 Esas

17.03.2026

15 SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

BASIN İLAN KURUMU'NA



Davacı HASAN FERİT GİRESUNLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Musa Kazım ve Ümmü'den olma 17/04/1930 doğumlu 60832474868 TC kimlik numaralıAynur Giresunlu'nun nüfus kayıt bilgileriile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba,büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre, 2. zümre ve çocuklarına ve 3. zümreye ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİRYIL içerisinde evrakları ile İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2025/1538 esas sayılı dosyasına müracaatetmeleri, etmedikleri takdirde muris Aynur Giresunlu'nun mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR 17.03.2026