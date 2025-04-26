T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/106 Esas



DAHİLİ DAVALILAR: 1- KATİNA KALANBARİDİS

2- TEOFİLİ TEODORU



Davacı Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseler ve Okulları Vakfı tarafından aleyhinize açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunu bildirir tebligat çıkarılmış olup, sistemde kayıtlı olan adresinizdeki binanın fiziken yerinde olmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu tarafınıza ilanen tebliğ olunur, işbu ilanın yayınlanmasından sonra 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ilanen tebliğ olunur.