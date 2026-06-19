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        T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2026/31 Esas
        DAVALI: SEZAİ BAYSAL Göktürk Mah. 2.Sarmaşık Sk. Yiğit Apt. No:4 D:1 Eyüp/ İSTANBUL


        Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İşbu ilanın yayınlanmasından sonra duruşma günü olan 06/10/2026 tarih ve saat 09:40'ta hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02492301