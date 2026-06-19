T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/31 Esas

DAVALI: SEZAİ BAYSAL Göktürk Mah. 2.Sarmaşık Sk. Yiğit Apt. No:4 D:1 Eyüp/ İSTANBUL



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanmasından sonra duruşma günü olan 06/10/2026 tarih ve saat 09:40'ta hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.