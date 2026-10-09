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        T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL
        2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO :2024/19 08.10.2026
        KARAR NO :2026/145


        İ L A N


        Kasten öldürme (teşebbüs), birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan sanık İHSAN ŞİRİN hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanık hakkında TCK.nın 81/1 maddesi, 106/2-a-c maddesi uyarınca BERAATİNE karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli karar ve İstinaf başvuru dilekçelerinin tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmün YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.


        SANIK : İHSAN ŞİRİN, Hakim ve Sehile oğlu, 01/08/1986 BAYRAMPAŞA doğumlu, SİİRT, MERKEZ, Tuzkuyusu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mahalle Mah. 557. Sk. No:12-14/1 İç Kapı No:11 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:20180118876

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02567079