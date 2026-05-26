T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/906 Esas

DAVALILAR :LEMTİ ABDELAKERİME



Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı LEMTİ ABDELAKERİME'nin tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/09/2026 günü saat: 10:30'da hazır bulunmanız, HMK.nun 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" hususlarının davalı LEMTİ ABDELAKERİME'ye ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.