        Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/906 Esas
        DAVALILAR :LEMTİ ABDELAKERİME


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;
        Davalı LEMTİ ABDELAKERİME'nin tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 22/09/2026 günü saat: 10:30'da hazır bulunmanız, HMK.nun 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" hususlarının davalı LEMTİ ABDELAKERİME'ye ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02478029