T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/38 Esas



Davacı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından davalı Ahmet AKAR aleyhine, davacının uğramış olduğu zararın tahsili talebi ile tazminat davası açılmıştır.

Bilirkişi kurulu raporu davalıya normal yoldan tebliğ edilememiştir.

Bilirkişi kurulunun 27/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; "Genel müdür Abdullah Çelikkol'un gerek kredinin verilmesi aşamasında imzası bulunması ve kredinin ipotek şartı ile verildiğini bilmesine rağmen sonrasında genel müdür sıfatının gereği olan gözetim yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmediği dolayısıyla banka zararına Ahmet Akar ile birlikte sebebiyet verdiği , Davalı Ahmet Deniz'in ise yatay bağlamda bir denetim gözetim yükümlülüğü bulunmadığı geçerli delegasyon nedeniyle ipoteksiz olarak verilen krediden dolayı sorumlu tutulamayacağı " yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 30/05/2025