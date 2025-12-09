Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.12.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO: 2023/401 Esas
        KARAR NO: 2025/361


        Hırsızlık ve Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan yargılanan Kumsal DERİCİ hakkındaki dava dosyasının Müştekisi Yasamın NAJIBI tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02355719