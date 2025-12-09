T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO: 2023/401 Esas
KARAR NO: 2025/361
Hırsızlık ve Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan yargılanan Kumsal DERİCİ hakkındaki dava dosyasının Müştekisi Yasamın NAJIBI tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.12.2025