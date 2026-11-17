T.C.

İSTANBUL

2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas No : 2025/186

Karar No : 2026/351



İLAN KARARI



Hırsızlık suçundan Adli Süreçteki Çocuk Hatice Kardelen ÖZER hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda,ASÇ Hatice Kardelen ÖZER'in TCK 142/2.b, 31/3, 62/1 maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Adli Süreçteki Çocuk Hatice Kardelen ÖZER ve müdafii Av. Ayşegül Dilruba HAYTA tarafından sunulan dilekçeler ile Mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı,

Müşteki Seketu Hasmukbhaı PATEL'in dosyada mevcut adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması neticesinde başka açık adres bilgisinin temin edilememesi sebebiyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla; dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:



1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, Mahkememiz 2025/186 esas 2026/351 karar sayılı hükmünün ve Adli Süreçteki Çocuk ile Müdafii Av. Ayşegül Dilruba HAYTA tarafından istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı hususunun Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3- İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra, mahkememizhükmünün TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

4- İlan masraflarının dosya yargılama giderlerine dahil edilmesine,

5-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 10.11.2026