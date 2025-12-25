T.C.

İSTANBUL

2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/171

Karar No: 2025/357



İLAN



Başkasına ait Marka Hakkına İktibas veya İltibas suretiyle satışa arz etmek veya satmak suçundan Mahkememizin 02.10.2025 tarihli 2025/171 esas 2025/357 sayılı kararı ile sanık Efkan Güçlü hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 30/1 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ancak tüm aramalara rağmen sanığa gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle;

SANIK EFKAN GÜÇLÜ- Tc No: 56554143564-Uğur ve Remziye oğlu, 10.07.1997 doğumlu, Kırklareli , Merkez, Armağan Köyü nüfusuna kayıtlı

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetiniiçeren bu yazının tirajı elli binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi veya Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.12.2025