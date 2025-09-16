T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/523 KARAR NO: 2025/132



SANIK: ALENA HINKO Edmund ve Tatıana kızı 31/05/1988 doğ

SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ: 09/09/2024

SUÇ YERİ: İstanbul/ Şişli

KARAR TARİHİ: 26/02/2025

KARARIN NİTELİĞİ: Mahkümiyet 2 Ay 22 Hapis

KANUN MADDESİ: TCK'nun 3 ay 22 gün



Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca (iki hafta) içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.10/09/2025