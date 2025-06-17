T.C.

İSTANBUL

20. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/535



Davacı, GÜL İPEKÇİ ile Davalılar, ALİ YILMAZ, SAMUR FLOK DEKORASYON VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Dahili davalı SAMUR FLOK DEKORASYON VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nin adresi tespit edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun duruşma gün ve saatinin dahili davalı SAMUR FLOK DEKORASYON VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ilanen tebliğine karar verilmiştir.



ÖZETLER



17/11/2024 tarihli bilirkişi raporunda; 1.Şıkta davacının 01.01.1991-10.05.2006 tarihleri arasındaki tespit talebinin Hak Düşürücü süreye uğradığı yönünde kanaat oluşması halinde tespiti mümkün hizmet süresinin bulunmadığına,

2. Şıkta davacının davalı işyerinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığı yönünde kanaat oluşması halinde 01.01.1991 - 10.05.2006 tarihleri arasında asgari ücretle çalıştığının tespiti gerekeceğine ilişkin kanaatini bildirmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.



DURUŞMA GÜNÜ: 16/12/2025 günü saat: 09:55 'de İstanbul 20. İş Mahkemesi duruşma salonu.13/06/2025