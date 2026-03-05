T.C.

İSTANBUL

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 2019/845-Ceza Dava Dosyası

02.03.2026

İLAN



Mahkememize açılan kamu davasının 18/09/2025 tarih 2019/845 Esas 2025/558 Karar sayılı ilamı ile"1- Sanığın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nın 61. maddesi uyarınca sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri,fiilin diğer özellikleri dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep bulunmadığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi gereğince takdiren sanığın2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın duruşmadaki iyi hali ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanığa verilen cezadan TCK’nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığa verilen cezada başkaca yasal yada takdiri artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

4- Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. Maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. Maddesinin 1, 2 ve 3. Fıkralarının uygulanmasına,

5- 5271 Sayılı CMK'nın 231/5-6 Maddeleri gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın iki yıldandaha az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, suç nedeniyle meydana gelen somut bir zararın olmaması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA," karar verilmiş olup,sanık HAMED SULTAN'a tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 haftaiçinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 02.03.2026