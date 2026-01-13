T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/67 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

07.01.2026



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, Okul caddesi mevkiinde bulunan 33 ada, 57 parsel sayılı, 66,00 m2 yüzölçümlü avlulu ahşap ev vasıflı taşınmaz malın 1/3 hisse maliki Recep kızı Ayşe'nin gaipliğine ve anılan taşınmazın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2025/67 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur. 07.01.2026