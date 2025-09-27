T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2023/29

KARAR NO: 2024/437



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile sanık MAUAD BEN ADEM (Muhammed ve Nosima oğlu, 01/01/1999 cezayir doğumlu) hakkında açılan kamu davasında nitelikli hırsızlık suçunu işlediği sabit görüldüğünden, eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-b maddesi uyarınca neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen sanık MAUAD BEN ADEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 25/09/2025