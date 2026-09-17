T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 17 Eylül 2026 - 23:50
1. İLAN
T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
15.09.2026
Sayı: 2025/320 Esas
GAİPLİK İLANI
VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa (Hobyar) Mahallesinde bulunan, 1134 Ada, 76 Parsel sayılı, 39,80 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1/6 hissesi sahibi İsmail kızı Bahriye'yi bilenlerin, tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur. 15.09.2026