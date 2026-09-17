1. İLAN

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

15.09.2026

Sayı: 2025/320 Esas



GAİPLİK İLANI



VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;



İstanbul ili, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa (Hobyar) Mahallesinde bulunan, 1134 Ada, 76 Parsel sayılı, 39,80 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1/6 hissesi sahibi İsmail kızı Bahriye'yi bilenlerin, tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur. 15.09.2026