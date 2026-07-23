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        T.C. İSTANBUL 24. İCRA CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C. İSTANBUL 24. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        Müşteki Deniz Faktoring Anonim Şirketi tarafından sanık Aks Lastik Bakım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi ALI KHANI aleyhine açılan ceza davasında 28.06.2025 keşide tarihli ve 0013497 seri numaralı 382.500,00 TL bedelli muhattap bankası TC. Ziraat Bankası olan çek yönünden Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına neden olunduğundan bahisle sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talepli 2025/190 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 22/10/2026 günü saat 10:40'a bırakıldığı, sanık ALI KHANI yönünden bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya müdafii göndermeniz gerekmekte olup duruşmaya gelmediğiniz takdirde İİK'nun 349/5 md. gereğince yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı, yokluğunuzda karar verilebileceği, yahut bizzat bulunmanıza lüzum görülürse zorla getirileceğinize karar verileceği ihtar ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02515996