T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

İSTANBUL

24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2023/692 Esas

Konu: İlanen tebligat

16.10.2025



Davacılar, İBRAHİM ETHEM BOZKURT, İSMAİL BOZKURT ile Davalılar, ALİ SİNAN GÜNGÖR, ARZU KÜLAHLI, BEHİCE ZÜLAL CİVAN, BERNA WALKER, ERHAN YUNUSOĞLU, ERŞİT ONUR CİVAN, FEYZA MERAL TORTOP, FİGEN CİVAN, HÜLYA YUNUSOĞLU, MAHMUT CEM YUNUSOĞLU, MERVE DİNÇDERİN, MUAMMER CİVAN, MURAT ULCAY, NERİMAN ULÇAY, NERMİN DERİCİOĞLU, ORHAN YUNUSOĞLU, OSMAN YUNUSOĞLU, ÖMER BERKER CİVAN, ÖMER BÜLENT CİVAN, REŞAT BAĞIŞ GÜNGÖR, ŞÜKRÜ CİVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tarafınıza çıkartılan tebligatın iade geldiği, yapılan adresi araştırmasınında olumsuz sonuçlandığı, herhangi bir adres bilgisine ulaşılamadığı anlaşılmakla, Mahkememizin 2023/692 Esas sayılı dosyasında Ömer Bülent ve Figen oğlu, 25/05/1996 doğumlu Davalı ÖMER BERKER CİVAN Mahkememizde 02/02/2026 tarihinde saat 12:10'da yapılacak olan duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 16.10.2025