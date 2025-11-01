Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.11.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        İSTANBUL
        24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı: 2023/692 Esas
        Konu: İlanen tebligat

        16.10.2025


        Davacılar, İBRAHİM ETHEM BOZKURT, İSMAİL BOZKURT ile Davalılar, ALİ SİNAN GÜNGÖR, ARZU KÜLAHLI, BEHİCE ZÜLAL CİVAN, BERNA WALKER, ERHAN YUNUSOĞLU, ERŞİT ONUR CİVAN, FEYZA MERAL TORTOP, FİGEN CİVAN, HÜLYA YUNUSOĞLU, MAHMUT CEM YUNUSOĞLU, MERVE DİNÇDERİN, MUAMMER CİVAN, MURAT ULCAY, NERİMAN ULÇAY, NERMİN DERİCİOĞLU, ORHAN YUNUSOĞLU, OSMAN YUNUSOĞLU, ÖMER BERKER CİVAN, ÖMER BÜLENT CİVAN, REŞAT BAĞIŞ GÜNGÖR, ŞÜKRÜ CİVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
        Tarafınıza çıkartılan tebligatın iade geldiği, yapılan adresi araştırmasınında olumsuz sonuçlandığı, herhangi bir adres bilgisine ulaşılamadığı anlaşılmakla, Mahkememizin 2023/692 Esas sayılı dosyasında Ömer Bülent ve Figen oğlu, 25/05/1996 doğumlu Davalı ÖMER BERKER CİVAN Mahkememizde 02/02/2026 tarihinde saat 12:10'da yapılacak olan duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 16.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02324466