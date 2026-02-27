T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/1835 Esas

DAVALI: EMRE AYHAN T.C. 25279704916



Davacı SANİYE AYHAN ile Davalılar AKIN AYHAN, ALİ KÜÇÜKDAĞ, ALİ YAĞCI, ALİ OSMAN AYHAN, ARİF ATEŞ, BUSE AYHAN, EMRE AYHAN, ERKAN AYHAN, GÜLER AYHAN, GÜLSÜN SÖNMEZ, REMZİ BÜYÜKBAŞ, SALİH ATEŞ, SERAP ATEŞ, SUAT ATEŞ, VEDAT ATEŞ, YUNİS NÜSRET AYHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresten sürekli ayrıldığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Duruşma günü 09/06/2026 olup tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.