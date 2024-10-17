Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.10.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        Dosya No : 2024/296 Esas
        Karar No : 2024/355 Karar


        Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin 2024/296 Esas ve 2024/355 Karar numarası yazılı 08/05/2024 Tarihli İlamı ile 125/2. Maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK.'nun 231/8. Maddesi) Cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Kamile Oğlu, 08/05/1978 Doğumlu, Diyarbakır, Çermik, Akpınar Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı Sanık Hüseyin AKÇİÇEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104800