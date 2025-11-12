T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/198 Esas

KARAR NO: 2025/699



Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile iki kez2000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Emmanuel ve Mercy oğlu, 14/12/1982 Nijerya doğumlu NNAEMEKA HENRY OGBODO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazete ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.11.2025