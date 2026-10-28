T.C.

İSTANBUL

25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO: 2024/832

KARAR NO: 2026/458



SANIK: MEHMET EMİN ALPKAYA, Bedreddin ve Ayşe oğlu, 10/09/2004 NUSAYBİN doğumlu, MARDİN, NUSAYBİN, Yıldırım mah/köy nüfusunda kayıtlı.Halen Pforzheim Lindenstrasse 97 Almanya Federal Cumhuriyeti adresinde ikamet eder. TC Kimlik No:10466873544

SUÇ: Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ: 21/07/2024

SUÇ YERİ: İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 08/10/2026



Sanık MEHMET EMİN ALPKAYA hakkındaki kamu davasının ön ödeme sebebiyle CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE, karar verilmiştir.

Yurtdışında olan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı tebligat kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazetede, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında ilanen tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden, ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26/10/2026