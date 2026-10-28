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        T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:45
        T.C.
        İSTANBUL
        25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN


        DOSYA NO: 2024/832
        KARAR NO: 2026/458


        SANIK: MEHMET EMİN ALPKAYA, Bedreddin ve Ayşe oğlu, 10/09/2004 NUSAYBİN doğumlu, MARDİN, NUSAYBİN, Yıldırım mah/köy nüfusunda kayıtlı.Halen Pforzheim Lindenstrasse 97 Almanya Federal Cumhuriyeti adresinde ikamet eder. TC Kimlik No:10466873544
        SUÇ: Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret
        SUÇ TARİHİ: 21/07/2024
        SUÇ YERİ: İSTANBUL
        KARAR TARİHİ: 08/10/2026


        Sanık MEHMET EMİN ALPKAYA hakkındaki kamu davasının ön ödeme sebebiyle CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE, karar verilmiştir.
        Yurtdışında olan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı tebligat kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazetede, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında ilanen tebliğine,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden, ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26/10/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02580306