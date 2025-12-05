Habertürk
        T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.12.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN


        ESAS NO: 2025/148
        KARAR NO: 2025/427


        SANIK: SİDAR HATİPOĞLU, Hüseyin ve Duriye'dan olma, 28/12/1980 Kiğı doğumlu, 115 Bournemouth Bh10 4ed Dorset Büyük Britanya Birleşik Krallığı adresinde oturur. T.C. Kimlik Numarası: 12781791398,
        SUÇ: Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret
        KARAR TARİHİ: 02/10/2025
        Sanık Sidar HATİPOĞLU hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan sanığın üzerine yüklenen suçu işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek üzerine yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiştir.
        Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adreslerinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025

