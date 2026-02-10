T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/284

KARAR NO : 2026/5

Bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/01/2026 tarihli ilamı ile sanık GÖKHAN BÜYÜKERMAN hakkında 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müştekiler HASTİ KHALİLZADEH SHİRAZİ, Shahram ve Zahra kızı, 31/12/2002 İran doğumlu) ve ZOHREH KHALİLZADEH SHİRAZİ, Shahram ve Zahra kızı, 2000 İran doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekilere gerekçeli karar ve sanığın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve sanığın istinaf dilekçesinin müştekilere tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.09.02.2026