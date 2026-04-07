T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO: 2025/542
KARAR NO: 2025/500
SANIK: KAHRAMAN AY, Zahir ve Şehreben oğlu, 01/01/1987 Antakya doğumlu, Hatay, Yayladağı, Turfanda nüfusunda kayıtlı. Odabaşı Mah. Bektaş Sk. C Blok No: 2Aİç Kapı No: 3 Antakya/ Hatay adresinde oturur. TC Kimlik No:35809518302
SUÇ: Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret
SUÇ TARİHİ: 09/05/2019
SUÇ YERİ: ANKARA
KARAR TARİHİ: 30/10/2025
Yukarıda açık kimliği yazılısanık hakkında Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan mahkememizce Yetkisizlik kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren2 haftaiçinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/04/2026