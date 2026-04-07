Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.04.2026 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        DOSYA NO: 2025/542
        KARAR NO: 2025/500


        SANIK: KAHRAMAN AY, Zahir ve Şehreben oğlu, 01/01/1987 Antakya doğumlu, Hatay, Yayladağı, Turfanda nüfusunda kayıtlı. Odabaşı Mah. Bektaş Sk. C Blok No: 2Aİç Kapı No: 3 Antakya/ Hatay adresinde oturur. TC Kimlik No:35809518302
        SUÇ: Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret
        SUÇ TARİHİ: 09/05/2019
        SUÇ YERİ: ANKARA
        KARAR TARİHİ: 30/10/2025
        Yukarıda açık kimliği yazılısanık hakkında Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan mahkememizce Yetkisizlik kararı verilmiştir.
        Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren2 haftaiçinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/04/2026

