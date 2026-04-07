T.C.

İSTANBUL

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO: 2025/542

KARAR NO: 2025/500



SANIK: KAHRAMAN AY, Zahir ve Şehreben oğlu, 01/01/1987 Antakya doğumlu, Hatay, Yayladağı, Turfanda nüfusunda kayıtlı. Odabaşı Mah. Bektaş Sk. C Blok No: 2Aİç Kapı No: 3 Antakya/ Hatay adresinde oturur. TC Kimlik No:35809518302

SUÇ: Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret

SUÇ TARİHİ: 09/05/2019

SUÇ YERİ: ANKARA

KARAR TARİHİ: 30/10/2025

Yukarıda açık kimliği yazılısanık hakkında Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan mahkememizce Yetkisizlik kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren2 haftaiçinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/04/2026