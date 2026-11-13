T.C.

İSTANBUL

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/192

Karar No :2026/634



İLAN KARARI



Elde veya üstte taşınan eşyayı çeki almak suretiyle hırsızlık suçundan sanık Ali Kemal ÖZDEMİR mahkememize açılan kamu davasında, sanığın neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve işbu karara karşı sanık müdafii Av. Aslı YARDIMCI tarafından istinaf talebinde bulunulduğu anlaşılmakla, dosyamız müştekisi Amal Ibrahım Mahmoud MADY'nin tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı, İstanbul İl Göç İdaresinin cevabi yazısı ile müştekinin GöçNet sisteminde adres kaydının bulunmadığı bildirilmekle, mahkememiz hükmünün ve sanık müdafiinin istinaf dilekçesinin tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkememizin 13/10/2026 tarih ve 2024/192 Esas, 2026/634 Karar sayılı hükmünün ve sanık müdafiinin istinaf dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına kararverilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 06/11/2026