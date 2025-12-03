İLAN

T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Say : 2024/18 Esas



Davacı, MALİYE HAZİNESİ ve VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ ve KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil), Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili Fatih ilçesi Muratpaşa mahallesi 876 ada 7 parsel sayılı 68,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 1/9 hisse maliki Tevfik kızı Emine Lütfiye, 3/9 hisse maliki Halil oğlu Şevket'in olduğu, hissedarların gaip olması nedeniyle, 3561 Sayılı Yasa gereği Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22/07/2010 tarih, 2010/188 Esas ve 2010/706 Karar Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiğini, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yıllık zamanın dolduğundan, T.M.K. 588 maddesi gereğince taşınmaz hissedarlarının gaipliğine, dava konusu taşınmazdaki hisselerinin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen Tevfik kızı Emine Lütfiye ve Halil oğlu Şevket'i görenlerin, bilenlerin, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin, iş bu ilanın gazete yayımı tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/18 Esas Sayılı dosyasına, bizzat mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle müracaat etmeleri, belirtilen şahıslar hayatta ise adreslerinin bildirilmesi, duruşma günü olan 17/02/2026 günü saat 09:55'de İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE hazır bulunması Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi gereği İLAN OLUNUR. 12.11.2025