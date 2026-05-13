T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/45 Esas

Konu: GAİPLİK İLANI HK.

06.02.2026



MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 04/02/2026 tarihli tensip zaptı gereği ve MK 34 md. gereğince ilan yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

Beyoğlu ilçesi, Bülbül mahallesi, Gölbaşı sokağında bulunan 583 ada, 5 parsel sayılı 48,00 m2 yüz ölçümlü, kargir ev vasıflı taşınmazın maliki Aleksi'nin gaip olması nedeniyle İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/04/2013 tarih ve 2012/841 Esas, 2013/421 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 588. Maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süreyi geçerse, hazinenin istemi üzerine o kişinin gaipliğine karar verilir. Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası devlete geçer." denildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş olup T.M.K. 588. Maddesi gereğince malikin gaipliğine, taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi gerektiğini, bu nedenle davanın kabulü ile Medeni Kanun 588. Maddesi gereğince Beyoğlu ilçesi, Bülbül mahallesi, Gölbaşı sokağında bulunan 583 ada, 5 parsel sayılı 48,00 m2 yüz ölçümlü, kargir ev vasıflı taşınmazın maliki Aleksi'nin gaipliğine ve söz konusu taşınmazın Hazine adına tesciline ,karar verilmesi talep edilmiş olmakla, gaip yada mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2026/45 Esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri ilan olunur.



İş bu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur. 06.02.2026



GAİP:

ADI SOYADI : ALEKSİ