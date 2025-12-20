T.C. İSTANBUL 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/80 Esas

15.12.2025



İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve uzun zamandır kendisinden haber alınamadığı için gaipliğine karar verilen SİMON KARLİÇ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde bizzat bu kişinin mahkememizin 2024/80 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde SİMON KARLİÇ'in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir.2. İLAN OLUNUR 15.12.2025



GAİP ADI SOYADI : SİMON KARLİÇ

ANA ADI : ZOREFİNA(JOZEFİNA) KARLİÇ

BABA ADI : İVAN KARLİÇ

UYRUĞU : YUGOSLAV