T.C. İSTANBUL 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/80 Esas
15.12.2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve uzun zamandır kendisinden haber alınamadığı için gaipliğine karar verilen SİMON KARLİÇ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde bizzat bu kişinin mahkememizin 2024/80 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde SİMON KARLİÇ'in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir.2. İLAN OLUNUR 15.12.2025
GAİP ADI SOYADI : SİMON KARLİÇ
ANA ADI : ZOREFİNA(JOZEFİNA) KARLİÇ
BABA ADI : İVAN KARLİÇ
UYRUĞU : YUGOSLAV