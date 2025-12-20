Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.12.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/80 Esas

        15.12.2025


        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve uzun zamandır kendisinden haber alınamadığı için gaipliğine karar verilen SİMON KARLİÇ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde bizzat bu kişinin mahkememizin 2024/80 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde SİMON KARLİÇ'in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir.2. İLAN OLUNUR 15.12.2025


        GAİP ADI SOYADI : SİMON KARLİÇ
        ANA ADI : ZOREFİNA(JOZEFİNA) KARLİÇ
        BABA ADI : İVAN KARLİÇ
        UYRUĞU : YUGOSLAV

