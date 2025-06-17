T.C.

İSTANBUL

29. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya Esas No: 2021/229

Karar No: 2022/373



İLÂN



Suçu ve Suçluyu Övmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24.11.2022 tarihli ilamı ile sanık Kamuran Ahmet Yusuf (Ahmet oğlu, 01/01/1980 SURİYE doğumlu,) hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4/1-a maddesi delaletiyle TCK'nın 215, 53 ve 58 maddelerince kamu davası açılmış ise de; sanık hakkında beraat kararı verildiği, sanık Kamuran Ahmet Yusuf'un duruşmalara da katılmadığı, gerekçeli kararın tebliğ işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı ancak açık adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ işlemleri gerçekleştirilememiş olmakla; mahkememiz gerekçeli kararının Basın İlan Yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın Yurt geneli ilk 5 Gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 25.04.2025