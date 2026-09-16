T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2024/391

KARAR NO : 2025/319



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2025 tarihli ilamı ile Sanık Yusuf ÖZDEMİR hakkında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Beraat, Basit Cinsel Saldırı suçundan 5 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Abdullah ve Salima kızı, 20/03/1991 Cezayir doğumlu MÜŞTEKİ MERIEM TOUIL tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile Sanık müdafine ait istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve Sanık müdafine ait istinaf dilekçesinin tirajı 50 binin üzerinde gazete ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 14.09.2026