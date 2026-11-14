T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/322

KARAR NO : 2025/424



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile Sanık TARLAN ALIYEVA hakkında Dolandırıcılık suçundan Beraat kararı verilmiş olup, Celil ve Yasemen kızı, 28/09/1988 AZERBAYCAN doğumlu SANIK TARLAN ALIYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar ve C.Savcısına ait istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve C.Savcısına ait istinaf dilekçesinin tirajı 50 binin üzerinde gazete ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 13.11.2026