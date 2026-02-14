T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2026/19 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi
MEVKİİ: Çırçır Suyu
ADA NO: 926
PARSEL NO: 1
VASFI: Su Deposu
YÜZÖLÇÜMÜ: 16.085,88
MALİKLERİN ADI VESOYADI:
ALİ SAİM SEÇİK 37312662640
AYTEN ÇIRÇIR 51259197706
GÜL SEMRA PEKŞEN 21125202162
KADİR TURGUT TÜRER 13025452204
MEHMET AYCAN ONUR 39316575278
REMZİ KUTLU ÇIRÇIR 51262197632
SEMA ÖZKAN 43315847410
ŞAHENDE ZÜLAL ÇIRÇIR 20192196022
ŞENER FINDIK 35071373234
TEVHİDE ÇIRÇIR 51265197578
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: İstanbul İli İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi 926 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 691,15 m2 lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına “Yol Olarak” Tesciline akabinde MK 999. Maddesi gereğince tapudan terkin edilmesi Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/19 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.01.2026