        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.02.2026 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2026/19 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi
        MEVKİİ: Çırçır Suyu
        ADA NO: 926
        PARSEL NO: 1
        VASFI: Su Deposu
        YÜZÖLÇÜMÜ: 16.085,88
        MALİKLERİN ADI VESOYADI:
        ALİ SAİM SEÇİK 37312662640
        AYTEN ÇIRÇIR 51259197706
        GÜL SEMRA PEKŞEN 21125202162
        KADİR TURGUT TÜRER 13025452204
        MEHMET AYCAN ONUR 39316575278
        REMZİ KUTLU ÇIRÇIR 51262197632
        SEMA ÖZKAN 43315847410
        ŞAHENDE ZÜLAL ÇIRÇIR 20192196022
        ŞENER FINDIK 35071373234
        TEVHİDE ÇIRÇIR 51265197578
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: İstanbul İli İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi 926 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 691,15 m2 lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına “Yol Olarak” Tesciline akabinde MK 999. Maddesi gereğince tapudan terkin edilmesi Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/19 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02401431