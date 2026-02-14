T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/19 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi

MEVKİİ: Çırçır Suyu

ADA NO: 926

PARSEL NO: 1

VASFI: Su Deposu

YÜZÖLÇÜMÜ: 16.085,88

MALİKLERİN ADI VESOYADI:

ALİ SAİM SEÇİK 37312662640

AYTEN ÇIRÇIR 51259197706

GÜL SEMRA PEKŞEN 21125202162

KADİR TURGUT TÜRER 13025452204

MEHMET AYCAN ONUR 39316575278

REMZİ KUTLU ÇIRÇIR 51262197632

SEMA ÖZKAN 43315847410

ŞAHENDE ZÜLAL ÇIRÇIR 20192196022

ŞENER FINDIK 35071373234

TEVHİDE ÇIRÇIR 51265197578

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: İstanbul İli İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi 926 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 691,15 m2 lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına “Yol Olarak” Tesciline akabinde MK 999. Maddesi gereğince tapudan terkin edilmesi Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/19 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.01.2026