Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.01.2026 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
        İ L A N

        ESAS NO: 2025/673 Esas


        Davacı UMUT BAYIK tarafından davalılar KAYAPALI NİLÜFER TURİZM SEYAHAT VE OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, NLF TURİZM NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;
        Açılan bu davanın yargılaması 05/03/2026 günü saat 13:00'a bırakılmıştır.
        İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 22.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02374855