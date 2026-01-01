T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2025/673 Esas



Davacı UMUT BAYIK tarafından davalılar KAYAPALI NİLÜFER TURİZM SEYAHAT VE OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, NLF TURİZM NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 05/03/2026 günü saat 13:00'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 22.12.2025