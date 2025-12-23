T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/498 Esas

KARAR NO: 2025/343



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2025 tarihli ilamı ile SSÇ Aysel BABAÇÖRS hakkında mahkumiyetine karar verilmiştir. Yaşar ve Seylan dan olma, 2009 Eyüp doğumlu SSÇ Aysel BABAÇÖRS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 19/12/2025