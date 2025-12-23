T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2024/136 Esas

KARAR NO : 2025/335



Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli ilamı ile SSÇ Ahmed SHAMI hakkında mahkumiyetine karar verilmiştir. Mahmoud ve Shamma dan olma, 2006 Halep doğumlu SSÇ Ahmad SHAMI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 18/12/2025