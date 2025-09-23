T.C. İSTANBUL 30. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL

30. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2024/432

KARAR NO: 2025/93



Mahkememizin 2024/432 Esas sayılı dava dosyasında Mureed ve Marahan'dan olma, 1999 Muktan doğumlu Pakistan uyruklu MÜŞTEKİ AJMAL KHAN ile Sanık NESİM DOĞAN hakkındaki Kasten Yaralama suçu nedeniyle yapılan yargılama neticesinde Mahkememizin11/03/2025 tarih ve 2024/432 Esas, 2025/93 Karar sayılı kararı ile neticeten sanığın 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53. Maddesinin 1. Fıkrasının a,c,d,e bentlerinin uygulanmasına, TCK 63/1, 54/1 maddelerinin uygulanmasına karar verilmiş, MÜŞTEKİ AJMAL KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve Sanık Müdafinin İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

Tebliğ tarihinden itibaren15 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan dilekçe verilmesi yada tutunağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 22/09/2025