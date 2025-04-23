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        T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN
        İLAN

        DOSYA NO : 2019/488 Esas
        KARAR NO : 2025/91


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli kararı ile Kasten Yaralama suçundan sanık Hadı Sedghı hakkında4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,bu dosyada Müşteki olan Alhasghar oğlu 1977 doğumlu ABBAS TALEBLOO tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün Müşteki yönünden kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 15.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211916