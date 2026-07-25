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T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/395



Mahkememizce tebligat yapılamayan davalı MUSTAFA DALĞIN'a tebligat yapılması ve dilekçelerin teatisinin aşamasının tamamlanması için dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gün ve saatinin bildirir tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı borçlu V.M.V SHIPPING AND TRANSPORT COMPANY şirketince kredi borçları ödenmeyince İstanbul 3. İcra Müdürlüğü 2019/33664 Esas, İstanbul 9. İcra Müdürlüğü 2023/37647 Esas dosyalarından icra takibi başlatıldığını, borçlunun borcun doğum tarihinden sonra organik bağ bulunan kişiler üzerinden nam'ı müstear ilişkisi kurmak suretiyle alacaklılardan mal kaçırdıklarını, borcun ödenmesini engellediğini, muvazaalı işlemlerle kendi adına malvarlığı edinmeyen borçlunun namı müstearı üzerinden işlem yaparak malvarlığı elde ettiğini belirterek 1.000.000,00 TL (fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla)alacağın davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Karar gereğince; HMK'nun 122. maddesi geregince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceginiz, bu süre içerisinde cevap verilmediginde, HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmis sayılacagınız hususu ve duruşma gününün 10/09/2026 günü saat 10:15'e talik edildiği hususu ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı, duruşma gününün yerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10/07/2026