T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2024/176 Esas

03.03.2025

2. GAİPLİK İLANI



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif (Mimar Sinan) Mahallesinde bulunan 447 pafta, 2086 ada, 25 parsel sayılı, 126,13 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 6/64 hisse maliki Mehmet oğlu Arif, 1/64 hisse maliki Ahmet oğlu Hüseyin, 1/64 hisse maliki Ramazan kızı Hatice'nin uzun senelerden beri gaip olduğu, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememizin 2024/176 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaipler hayatta ise adresinin, İstanbul 32. Asliye hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi ilan olunur.