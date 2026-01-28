T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/280 Esas

23.01.2026

1. GAİPLİK İLANI



CEMİL YİĞİT ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;İstanbul ili,Beyoğlu ilçesi, Kamerhatun mahallesi Al hatun sokağında kain ve tapunun 16 pafta, 430 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikinin uzun senelerden beri kim olduğunun bilinmediği ve bulunmadığı, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekilinin dedava taşınmazın tapu kaydının iptal edilerek müvekkili adına hükmen tescil edilmesine karar verilmesini talep ettiğinden, dava konusu taşınmazın malikini bilenlerin, tanıyanların ve hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememiz'in 2024/280 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, taşınmazın malikinin hayatta ise adresinin, İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi duruşma günü olan 10/03/2026 günü saat 09.35'de İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur. 23/01/2026