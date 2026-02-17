İLAN

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/128 Esas



DAVACI: İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR:1-CİHAN ATILGAN-22858421158 -

2-FOTİKA TAVŞANOĞLU-24263069406 -

3-LEVENT ATILGAN-22861421084 -

4-ÖMER AKSOY-52711113258 -



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı CİHAN ATILGAN'a tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesinin ve tensip zaptının iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK.121 ve 129 md.lerine göre düzenleyeceğiniz davaya cevap dilekçesini HMK'nin 126. md. gereğince mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde HMK.128.md. gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.

Dava Dilekçesi ve Tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11.02.2026