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        T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.05.2025 - 00:00

        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/610 Esas

        İST.ÜNİ.ECZACILIK FAKÜLTESİ MENSUP VE MEZUNLARI GEL. DERNEĞİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;
        İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mensup Ve Mezunları Geliştirme Derneğinin;
        İşletme hesabı, üye evrak kayıt v.b. defterlerin kaybolduğu bildirildiğinden, elinde bulunduranların Mahkememize ibraz etmeleri, aksi takdirde ilgili evraklarının kaybolduğunun 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 32/K maddesi gereğince zayiliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02224148