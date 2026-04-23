        Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:50
        Sayı : 2025/132 Esas

        22/04/2026


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaipliği talep edilen İSRAEL BOHOR (48859241304) Ali Osman ve Ester oğlu 01/08/1940 doğumlu, İSRAEL BOHOR hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli bilgi ve malümatların İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/132 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan ve olunur.

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 48859241304
        ADI SOYADI : İSRAEL BOHOR
        BABA ADI : ALİ OSMAN
        ANA ADI : ESTER
        DOĞUM TARİHİ : 01/08/1940
        DOĞUM YERİ : İSTANBUL
        İKAMETGAH ADRESİ :

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02454796