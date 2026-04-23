T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/132 Esas
22/04/2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen İSRAEL BOHOR (48859241304) Ali Osman ve Ester oğlu 01/08/1940 doğumlu, İSRAEL BOHOR hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli bilgi ve malümatların İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/132 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan ve olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 48859241304
ADI SOYADI : İSRAEL BOHOR
BABA ADI : ALİ OSMAN
ANA ADI : ESTER
DOĞUM TARİHİ : 01/08/1940
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :