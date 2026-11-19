İLAN

T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/50 Esas 27.01.2025

Konu : ilan yaptırılması



GÜLHANIM AKSOY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen ve aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan 44941621146 T.C Kimlik numaralı, Hüseyin ve Fatma'dan olma, 01/03/1973 doğumlu, Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah/Köy,Cilt No : 2 ve Hane No : 132 de kayıtlı olan MEMET ALİ AKSOY hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 32.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/50 esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 27.01.2025



GAİP

TC KİMLİK NO : 44941621146

ADI SOYADI : MEMET ALİ AKSOY

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/03/1973

DOĞUM YERİ : DOĞANŞEHİR İKAMETGAH ADRESİ : Zafer Mah. Özlem Sk. Yeşil Yayla Blok N:11 İçkapı N:9 Bahçelievler/ İSTANBUL