T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/386 Esas



GAİPLİK İLANI



MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Küçükpiyale mahallesi, Altıntop sokağı, 1165 Ada, 83 Parselde kayıtlı 140.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/4 hissesinin maliki Halil oğlu Cemal'in uzun senelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2023/386 Esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur.04/07/2024